На Закарпатті СБУ викрила посадовців митниці на вимаганні грошей у громадян

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях посадовців митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Державної фіскальної служби.

Оперативники спецслужби встановили, що митники налагодили механізм вимагання неправомірної вигоди від громадян, які в’їжджають на територію нашої країни. За різні суми хабарів зловмисники обіцяли не створювати штучних перешкод, зокрема щодо законного перевезення особистих речей під час перетину державного кордону. Співробітники СБУ задокументували системні «побори» на митному посту.

За оперативною інформацією посадовці обкладали «даниною» цілі групи громадян, які в’їжджали в Україну рейсовими автобусами або транспортними засобами приватних перевізників. Середня сума хабаря з одного «рейсу» складала десять тисяч гривень.

Правоохоронці затримали митників під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до функціонування корупційного механізму.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності на митниці проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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