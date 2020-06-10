На Закарпатті затримали прикордонника на хабарі у 500 доларів США

Наразі йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У ході слідства було встановлено, що прикордонник вимагав з громадянина 500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв посприяти у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон до країни ЄС.

Працівники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, львівського територіального управління ДБР, внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону та військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України затримали інспектора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання коштів. Гроші правоохоронці вилучили з місця затримання.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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