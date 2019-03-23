На Закарпатті затримали протиправних елементів, які погрожували прикордонникам

Під час несення служби з охорони державного кордону охоронці кордону протидіють протиправним елементам та не дозволяють організувати незаконні оборудки.

Натомість правопорушники продовжують чинити опір, псують майно, або ж вдаються до погроз та спроб фізичних розправ щодо військовослужбовців.

Нерідко з такими ділками доводиться стикатися і прикордонникам Мукачівського загону на Закарпатті. Так, учора до прикордонника відділу «Ділове», який ніс службу на кордоні, підійшла невідома особа з ознаками алкогольного сп’яніння та в грубій формі висловлювала намір фізичної розправи. При цьому чоловік здійснив спробу заволодіння зброєю. В результаті, особу затримано та складено протокол за ст.185-10 КУпАП. До ГУ Нацполіції в Закарпатській області направлено повідомлення за ч.1 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

А днем раніше затримано 2 громадян України, які нещодавно погрожували фізичною розправою прикордонному наряду, також під час несення служби. Тоді при спробі затримання молодики чинили опір та намагалися вдарити прикордонника. У відповідь складом прикордонного наряду здійснено два попереджувальних постріли вгору. Однак особи вдались до втечі на транспортному засобі. Пошуки цих ділків продовжувалися. В результаті, осіб все ж таки було знайдено та затримано. На одного з них складено адмінпротокол за ч.2 ст.185-10 КУпАП та за рішенням Рахівського суду накладено штраф у розмірі 1700 гривень. А з неповнолітнім проведено роз’яснювальну роботу та передано батькам.

Державна прикордонна ще раз звертається до громадян, не намагатися чинити опір законним діям правоохоронців та застерігає, що кожні протиправні дії фіксуються, а причетні будуть розшукані та покарані згідно з чинним законодавством України.

Источник: dpsu.gov.ua

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