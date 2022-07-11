На Запорізьку АЕС привезли провокаторів-пропагандистів

Прямо зараз російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом.

Про це повідомляє Телеграм-канал Запоріжжя.Інфо.

Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю. Орки мають намір яскраво брехати про успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб росії.

Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС.

Источник: sprotyv.info

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