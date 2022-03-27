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На Ізюмщині окупанти обстріляли авто з родиною: загинули двоє дорослих та дитина
27 березня на автодорозі між селищами Шевелівка та Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль HONDA CRV, повідомляє прокуратура Харківської області.
В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину.
За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
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