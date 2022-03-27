На Ізюмщині окупанти обстріляли авто з родиною: загинули двоє дорослих та дитина

27 березня на автодорозі між селищами Шевелівка та Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль HONDA CRV, повідомляє прокуратура Харківської області.

В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину.

За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости