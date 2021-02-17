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Наблюдатели ОБСЕ сообщили, как боевики ограничивали их передвижения в 2020 году

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, как боевики ограничивали их передвижения в 2020 году

В течение 2020 года представители СММ ОБСЕ около 850 раз сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, 96% из которых произошли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ «Тенденции и наблюдения в 2020 году», пишет «Цензор.НЕТ».

«В течение 2020 года Миссия почти 850 раз сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, которые не были связаны с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов. Около 96% таких ограничений произошли в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в отчете.

Отмечается, что такие инциденты происходили преимущественно на юге временно оккупированных районов Донецкой области, а также на блокпостах вооруженных формирований РФ вблизи дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения.

Также в отчете СММ ОБСЕ сообщается, что в прошлом году 87% всего неотведенного вооружения было обнаружено на оккупированных территориях: «В 2020 году Миссия зафиксировала более 1800 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Около 87% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах».

Источник: sprotyv.info

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