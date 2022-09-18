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Набор на войну уголовников убивает все потуги Кремля назвать эту войну народной

Набор на войну уголовников убивает все потуги Кремля назвать эту войну народной

Хочу согласиться с теми экспертами, которые говорят, что набор в россии уголовников на войну с Украиной полезен для нас. И сейчас объясню почему я так считаю.

1. Начнем с того, что это уголовники, а на профессиональные военные. Военного за месяц не воспитать. И за два. Нужны навыки. Да и психология играет на войне не последнюю роль. А психология преступника сильно отличается от психологии воина. Поэтому российские уголовники - это лишь пушечное мясо, а не какая-то реальная сила.

2. Раз в россии набирают уже даже уголовников, то это отличный маркер того, что больше некого. Попытка заманить в армию очень высокой зарплатой провалилась. Мотивация идти воевать у россиян отсутствует, потому что большинству россиян не понятен смысл этой войны для них и реальные цели. А вот трупы и калеки, которые потекли бурным потоком с Украины, видят уже все и россияне не хотят пополнить этот поток.

3. Набирая уголовников российская власть десакрализирует войну. При этом пропагандисты и Кремль пытались сформировать у этой войны образ народной. Но после того, как насильники, воры и убийцы идут воевать с Украиной, то невозможно выдать эту войну за что-то чистое, возвышенное и духовное. От этой войны несет имперским колониальным говном.

Поэтому Пригожин сейчас своими действиями показывает реальное положение дел по набору в армию и просто убивает все потуги Кремля назвать эту войну народной. И это хорошо! Потому что для Кремля тут все плохо.

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1. Бутырская мотострелковая

2. Лубянская танковая.

3. крейсер Матросская тишина

4. Владимирский централ принятия решений (с)Сергей Иванов-Малявин.

Джерело: https://www.facebook.com/borislav.bereza

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