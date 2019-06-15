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НАБУ: обвинувальний акт стосовно мера Одеси направили до суду

НАБУ: обвинувальний акт стосовно мера Одеси направили до суду

Обвинувальний акт стосовно мера Одеси Геннадія Труханова направили до суду 14 червня, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Його звинувачують у злочині, передбаченому статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

13 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного Труханова.

11 березня йому повідомили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 і 2016 роки. Незадекларованими, за даними НАБУ, є, зокрема, квартира, два паркомісця, нежитлова нерухомість, два автомобілі. Загалом до декларації 2015 року мер Одеси не вніс статки на загальну суму 32,48 мільйона гривень, до декларації 2016 року – на 18,81 мільйона, повідомили в бюро.

Санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Источник: radiosvoboda.org

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