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НАБУ повідомило про розкрадання державних коштів на 54 млн грн – хто під підозрою

НАБУ повідомило про розкрадання державних коштів на 54 млн грн – хто під підозрою

Для реалізації злочинної схеми зловмисники нібито ввели в оману ЄСПЛ

Шістьом особам повідомили про підозру в заволодінні 54 млн грн державних коштів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Прізвищ у НАБУ не повідомляють. Зазначають, що йдеться про колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, колишнього першого заступника міністра юстиції, власника приватної компанії та трьох осіб, наближених до екснардепа.

За джерелами "Української правди", серед підозрюваних – ексзаступниця міністра юстиції Наталія Бернацька та народний депутат VIII скликання від "Народного фронту" Георгій Логвинський, повідомляє "5 канал".

Також напередодні на своїй сторінці у Facebook колишній представник президента в Криму й уповноважений уряду у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабін написав, що йому намагалися вручити підозру представники НАБУ та САП.

Источник: 5.ua

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Темы: набу

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