НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно керівника підрозділу злочинної організації експрезидента-втікача

8 грудня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно олігарха-втікача, який, за даними обвинувачення, є керівником структурного підрозділу злочинної організації, очолюваної колишнім президентом.

Впродовж 2010-2014 ця особа як керівник одного із структурних підрозділів злочинної організації заволоділа та легалізувала майно і кошти на понад 12 млрд грн низки державних підприємств – ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд», а також Національного банку України, та інших банківських установ – ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».

Дії особи кваліфіковані за ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч .2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Матеріали кримінального провадження налічують понад 700 томів у зв’язку з чим сторона захисту систематично зловживала правом на ознайомлення з ними. 27 червня 2022 за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обмежив сторону захисту та встановив строк на ознайомлення з матеріалами, що врешті дозволило завершити слідство.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснює з вересня 2020 року після передачі справи з ГПУ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: nabu.gov.ua

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