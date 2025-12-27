Кримінал
27.12.2025 14:38
НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Деталі — згодом.

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.

У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

-----------------------

НАБУ все ж зайшло в урядовий квартал — після того, як УДО припинило блокування. Обшуки також тривають у БЦ «Парковий», де розташований штаб «Слуги народу». 

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3635

