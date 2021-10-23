НАБУ і САП завершили розслідування схеми розкрадання 17 га особливо цінної землі

НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми розкрадання 17,11 га особливо цінної землі, що завдало 11,6 млн грн збитків державі. 22 жовтня 2021 року підозрюваним колишньому в.о. директора державного підприємства та екскерівнику Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту. Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства, що входить до складу Національної академії аграрних наук України, у 2016-2017 році спільно з керівником Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області підробили документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету Міністрів України) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га.

Для надання видимості законності цій схемі використано легенду про надання землі нібито співробітникам державного підприємства для ведення особистого селянського господарства. Однак, як встановило слідство, майже всі отримувачі ділянок до ДП не мали ніякого відношення. До того ж, серед власників ділянок виявився близький родич керівника ДП.

За клопотанням НАБУ і САП на земельні ділянки, незаконно сформовані за рахунок особливо цінних земель, накладено арешт.

У вересні 2021 року НАБУ і САП повідомили цим двом особам про підозру.

Зазначений епізод – один із низки зловживань, пов’язаних із незаконним операціями із землею, що перебуває у віданні структур у складі НААН України. Окремі справи вже розслідувані – слухаються у ВАКС.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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