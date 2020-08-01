Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 54

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно посадовців Морської пошуково-рятувальної служби

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно посадовців Морської пошуково-рятувальної служби

Досудове розслідування за підозрою директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі — КП «МПРС») та його заступника у зловживанні владою та службовим становищем, завершено. 31 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду. Дії обох посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу. За договором, КП «МПРС» мало сплатити впродовж трьох років понад 16,3 млн грн за користування сімома автомобілями, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії. Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність.

Уже в перший рік користування КП «МПРС» сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від загальної вартості).

За результатами проведення активних слідчих дій із боку детективів Національного бюро влітку 2018 року за місцем проживання причетних фізичних і юридичних осіб приватне підприємство передало шість автівок у власність КП «МПРС».

Про встановлені факти Національне бюро поінформувало Антимонопольний комітет України, який провів власне розслідування і встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП «МПРС». В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ оштрафував на 204 тис. грн. І на таку ж суму – другого учасника торгів, який діяв із переможцем у змові.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2017 року.

25 червня 2020 року директору КП «МПРС» та його заступнику повідомлено про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила схему постачання до РФ товарів військового призначення вітчизняного виробництва
31.07.2020 10:16    158
Розкрадання 2,87 млн грн коштів при побудові бліндажів у зоні ООС: матеріали відкрито
31.07.2020 10:04    127
87 млн грн шкоди банківській установі – організатору схеми повідомлено про підозру (ФОТО)
31.07.2020 08:31    148
В Москве стоимость работ в акте написали исчезающими чернилами (ВИДЕО)
31.07.2020 07:36    194
Укроборонпром сприяє правоохоронцям у розслідуванні схем у сфері оборонки
31.07.2020 07:18    97
Справа «Укравтодору»: шостий підозрюваний
31.07.2020 07:09    132
Понад 4 мільйони гривень несплачених податків і митних платежів - працівник ДФС та Національної гвардії постануть перед судом
29.07.2020 09:38    146
Вирок винесено: головного інспектора митного поста, який вимагав неправомірну вигоду, засуджено до 6 років позбавлення волі
29.07.2020 09:04    189
Понад 150 тис. грн збитків під час будівництва медичної амбулаторії: директору ТОВ повідомлено про підозру
29.07.2020 08:09    144
НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо мера Лисичанська, нардепа, керівника «Партії регіонів»
28.07.2020 09:36    142
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 