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НАБУ: викрито схему розкрадання запчастин до бронетехніки на Харківщині

НАБУ: викрито схему розкрадання запчастин до бронетехніки на Харківщині

Заступника командира військової частини на Харківщині піймали на крадіжці майна армії.

Про це повідомляє НАБУ.

Протягом 2022–2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн.

Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

Реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн.

Наразі про підозру повідомили:

колишньому заступнику командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України;організатору схеми — ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочину.

Агентство Телевидения Новости

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