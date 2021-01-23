Начальник полиции Змиева попался на взятке

Начальник полиции Змиевского района задержан на "крышевании" вырубок лесов. Государственное бюро расследований задержало начальника Змиевского отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ГБР рассказали, что подполковник полиции вымогал у местного жителя, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн взятки за то, чтобы не препятствовать его предпринимательской деятельности и за помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 года мужчина по требованию начальника отдела полиции передал тому первый "транш" взятки - 20 тыс грн. 21 января 2021 года работники ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им второй части взятки. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

23 июня 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов. Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора данных о лесном фонде для дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и так далее. Как указали авторы закона, на инвентаризацию ежегодно нужно будет выделять около 9 млн гривен.

В Гослесагентстве заявили, что владеют информацией только о 73% украинских лесов, а учет последний раз проводился в 1996 году. Инвентаризацию проведут на 18 тысячах лесных участков, чтобы оценить запасы насаждений.

Источник: sq.com.ua

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