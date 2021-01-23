Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 60

Начальник полиции Змиева попался на взятке

Начальник полиции Змиева попался на взятке

Начальник полиции Змиевского района задержан на "крышевании" вырубок лесов. Государственное бюро расследований задержало начальника Змиевского отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ГБР рассказали, что подполковник полиции вымогал у местного жителя, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн взятки за то, чтобы не препятствовать его предпринимательской деятельности и за помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 года мужчина по требованию начальника отдела полиции передал тому первый "транш" взятки - 20 тыс грн. 21 января 2021 года работники ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им второй части взятки. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

23 июня 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов. Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора данных о лесном фонде для дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и так далее. Как указали авторы закона, на инвентаризацию ежегодно нужно будет выделять около 9 млн гривен.

В Гослесагентстве заявили, что владеют информацией только о 73% украинских лесов, а учет последний раз проводился в 1996 году. Инвентаризацию проведут на 18 тысячах лесных участков, чтобы оценить запасы насаждений.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковские курсантки снова “отличились” с видеороликом в полицейской форме (ВИДЕО)
Сегодня 08:07    137
COVID-19 в Харькове “помолодел” – наблюдения главврача опорной больницы
Сегодня 07:36    152
Замначальника Харьковской таможни пойдет под суд
Сегодня 07:03    140
Коммунальщики предупредили об отключении отопления в двух районах Харькова
Сегодня 06:31    271
В Институте рака разворовали лекарства и инструменты на 10 млн грн — прокуратура
Сегодня 06:20    155
В усіх областях України перевірять законність будинків для літніх людей, а також умови проживання в них
Сегодня 06:10    104
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    120
23 января в Украине будет объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове
Сегодня 01:00    172
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
22.01.2021 17:54    694
На Салтовке у грузовика отвалилась кабина
22.01.2021 08:38    223
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 