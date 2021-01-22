Начальника отдела полиции на Харьковщине разоблачили на «крышевании» вырубок леса

ГБР задержало начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что подполковник полиции вымогал у местного жителя, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тысяч гривен неправомерной выгоды за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 по требованию полицейского, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 000 гривен.

21 января 2021 работники ГБР задержали полицейского чиновника после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 000 гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.





Агентство Телевидения Новости