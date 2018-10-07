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Начальника полиции Дружковки взяла на поруки Татьяна Черновол

Начальника полиции Дружковки взяла на поруки Татьяна Черновол

Краматорский городской суд избрал меру пресечения начальнику Дружковского отделения полиции Сергею Янголенко, задержанного на взятке в 200 тысяч гривен. Майора полиции взяла на поруки народный депутат Украины Татьяна Черновол («Народный фронт»).

По мнению Черновол, дело против начальника полиции Дружковки является местью за то, что он противодействовал контрабанде сигарет из временно неподконтрольной Украине территории. В пресс-службе Краматорского суда отметили, что Сергей Янголенко останется на свободе до вынесения приговора, сообщает местный сайт «Дружковка на ладонях».

Сергей Янголенко будет обязан являться к следователю по первому требованию и посещать судебные заседания.

Как мы писали, 3 октября силами ОС во время передачи денег, был задержан начальник полиции Дружковки. Его обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч гривен от фермера за задержание злоумышленников, которые крали урожай с его полей.

В семье Янголенко это не первое чудесное извлечение из-за решетки. Его брат Андрей Янголенко в 2015 году был задержан по подозрению в подготовке убийства Арсена Авакова, Андрея Билецкого и некоторых других известных личностей. Вышел на свободу Янголенко после того, как Аваков внес за него залог.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

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