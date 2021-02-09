Начальника участка железной дороги подозревают в халатности
На его участке в 2019-2020 годах вырубили лес на сумму около 6 млн грн.
Должностному лицу госпредприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины – “служебная халатность”. Об этом заявили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя Первомайской местной прокуратуры Сергея Сотника.
Общий ущерб оценили в сумму около 6 млн 300 грн.
Досудебное расследование ведет СО отдела полиции №1 Красноградского РВП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – сотрудники Лозовского ГРО УСБ Украины в Харьковской области.
Напомним, что руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что уничтожение лесов на Харьковщине не прекратится, пока местные полицейские не прекратят закрывать на это глаза.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков