Начальника участка железной дороги подозревают в халатности

На его участке в 2019-2020 годах вырубили лес на сумму около 6 млн грн.

Должностному лицу госпредприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины – “служебная халатность”. Об этом заявили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя Первомайской местной прокуратуры Сергея Сотника.

Общий ущерб оценили в сумму около 6 млн 300 грн.

Досудебное расследование ведет СО отдела полиции №1 Красноградского РВП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – сотрудники Лозовского ГРО УСБ Украины в Харьковской области.

Напомним, что руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что уничтожение лесов на Харьковщине не прекратится, пока местные полицейские не прекратят закрывать на это глаза.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»