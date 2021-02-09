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Начальника участка железной дороги подозревают в халатности

Начальника участка железной дороги подозревают в халатности

На его участке в 2019-2020 годах вырубили лес на сумму около 6 млн грн.

Должностному лицу госпредприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины – “служебная халатность”. Об этом заявили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя Первомайской местной прокуратуры Сергея Сотника.

Общий ущерб оценили в сумму около 6 млн 300 грн.

Досудебное расследование ведет СО отдела полиции №1 Красноградского РВП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – сотрудники Лозовского ГРО УСБ Украины в Харьковской области.

Напомним, что руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что уничтожение лесов на Харьковщине не прекратится, пока местные полицейские не прекратят закрывать на это глаза.

Начальника участка железной дороги подозревают в халатности

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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