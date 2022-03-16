Націоналісти беруть в полон «неблагонадійних» співробітників СБУ

Сьогодні стало відомо, що на Україні окрім звичайних громадян, в безвихідній ситуації знаходяться ще й співробітники СБУ, які усі 8 років боролися з розповсюдженням сепаратизму в Луганській області. Що ж змінилося за останні кілька тижнів?

В нашу редакцію звернувся підполковник 3-го Управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, який раніше працював в Луганськом управлінні СБУ. Звернувшись до нас, підполковник СБУ сказав, що хоче оприлюднити варварську і неконтрольовану поведінку націоналістів, які по суті захопили в заручники співробітників СБУ, вихідців із Луганську.

«За десятки лет своей службы в органах государственной безопасности я видел многое, но то что происходит сейчас со мной и моими коллегами, уже просто не оставляет сил молчать. С самого начала проведения АТО, затем ООС, я прикладывал все усилия по борьбе с сепаратизмом и террористами из ОРДЛО. Неоднократно выполнял боевые задачи и рисковал совей жизнью во благо Украины. С начала военной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года, наше управление в спешном порядке эвакуировали в Днепр. Есть все условия для продолжения работы в максимально интенсивном режиме, но неделю назад, у нас на территории начали появляться неизвестные люди, которые на ты общаются с начальником нашего управления, полковником, рассказывает ему как и что надо делать. После общения с руководителем, эти люди под предлогом выявления неблагонадежных сотрудников, то есть тех, кто ранее проживал на территории подконтрольной ОРДЛО, просто принудительно нас изолировали, забрали мобильные телефоны, любые средства связи. Под угрозой физической расправы запретили нам иметь доступ к необходимой служебной секретной документации. Ни одна попытка диалога с этими людьми не увенчалась успехом, кто это, тоже не понятно, постоянно один ответ – «ми це робимо для процвітання України». Постоянно тыкают мне моим братом, вот смотри, он живет в Луганске, посещает территорию страны агрессора и ты такой же. Хотя я с ним почти 8 лет не общаюсь из-за политических разногласий. Если им что-то не понравится в нашем поведении, могут избить, унизить, отношение как к скоту. После таких издевательств, надо мной, офицером СБУ, подполковником с 20-ти летним стажем, я начинаю понимать, что пора возвращаться домой в Луганск, там моя семья и квартира, родители. Как меня там примут мне уже все равно, но я точно знаю, что происходящего в Днепре я уже точно не увижу. Помогите предать огласке данную ситуацию»