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Нафтові трейдери знаходять способи обійти заборону на постачання російської нафти, оголошену США

Нафтові трейдери знаходять способи обійти заборону на постачання російської нафти, оголошену США

Зокрема, вони приховують, що російська нафта-сирець використовувалася у бензині, дизельному пальному чи інших продуктах переробки.

● Вантаж палива, частково виробленого з російської нафти, прибув морським шляхом у Нью-Йорк та Нью-Джерсі у травні. Його доставили до США через Суецький канал та через Атлантику з індійських нафтопереробних заводів, які є великими покупцями російської нафти.

● Добута в Росії нафта перекачується між судами в Середземному та Чорному морях, а також біля узбережжя Західної Африки, а потім із зазначенням іншого походження доставляється не лише до Китаю та Індії, а й до країн Європи – дані розслідування WSJ.

Одразу скажу, що американці про таку ситуацію вже знають і приймають відповідні заходи на законодавчому рівні.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14407

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