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Находчивый житель Одесской области с помощью двухсотгривневой банкноты, нитки и скотча через терминалы пополнил свой мобильный счет на 50 тыс. грн. Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Находчивый житель Одесской области с помощью двухсотгривневой банкноты, нитки и скотча через терминалы пополнил свой мобильный счет на 50 тыс. грн. Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Весьма оригинальную мошенническую схему раскрыли сотрудники киберполиции Украины в Одесской области — правоохранители задержали местного жителя, который с помощью одной банкноты номиналом 200 грн через платежные терминалы пополнил мобильный счет на сумму около 50 тысяч гривен.

Как сообщается, 29-летний житель Беляевского района с помощью разрезанной двухсотгривневой банкноты, нитки и клейкой ленты изготовил специальное приспособление. Следствием было установлено, что с мая 2019 года он одной и той же купюрой многократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства мужчина перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Всего подозреваемый 44 раза проводил такого рода махинации в терминалах в Одессе и области, пополнив свой счет на сумму около 50 тыс. грн. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ — мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Эта статья предусматривает лишь один вид наказания — от трех до восьми лет лишения свободы.

Источник: Киберполиция Одесской области, itc.ua

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