Наявних адвокатів замало: чому суд переніс розгляд справи Савченко

Сторона обвинувачення наполягала на призначенні державного захисника

Шевченківський райсуд столиці переніс розгляд питання про продовження запобіжного заходу Надії Савченко на 23 жовтня.

Про відтермінування письмово клопотали адвокати підозрюваної, які не з'явилися на судове засідання. Свою неявку аргументували зайнятістю в інших судах.

Натомість сторона обвинувачення наполягала на призначенні державного захисника, оскільки термін тримання під вартою Надії Савченко збігає 30 жовтня.

"Офіційно захист підозрюваної Савченко здійснюється у складі шести професійних адвокатів. Не прибуття Танонакіна і перебування у місті Серверодонецьк у відрядженні 24 числа не позбавляє інших 5 захисників здійснювати Савченко захист. Вважаю за доцільним призначити безоплатного", – пояснив прокурор Олександр Климович.

"Враховуючи те, що мої адвокати надали документи, чому вони не можуть бути в суді, не важливо, що в мене їх шість, як тут здається прокурорам. Додати ще одного державного не бачу сенсу. Все одно їм потрібен буде час на ознайомлення з матеріалами. Потім, слідство, як і прокуратура, знало про те, що у мене на сьогодні призначений огляд у лікаря", – відповіла підозрювана Надія Савченко.

Нагадаємо, Савченко звинувачують у планах здійснити повалення конституційного ладу та підготовку теракту. Разом з нею у справі фігурує й керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан. Якщо провину Надії Савченко доведуть – їй загрожує довічне ув'язнення.

Источник: 5.ua

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