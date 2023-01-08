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Найзатятіші бої в Україні відбуваються… довкола бізнес-інтересів найулюбленішого зека Путіна

Найзатятіші бої в Україні відбуваються… довкола бізнес-інтересів найулюбленішого зека Путіна

Точніше, - ЗСУ захищають українську землю. Тоді як 20 тисяч орківських зеків вже відправилися до «путінського раю», а решта очікують такої ж долі винятково через мільярди доларів, які Прігожину кортить викопати з української землі. «Кейс Бахмута» абсолютно нагадує африканські походеньки «Вагнера», лише з однією різницею: в Україні приватно-терористичну компанію безпосередню «кришує» держава мордор.

▶️ Кухар верховного бункер-командувача прагне захопити соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута.

● "Одержимість" Прігожина Бахмутом зумовлена ​​грошовими мотивами, стверджує неназваний американський чиновник, якщо цитує міжнародна агенція  Reuters.

● Під Бахмутом розташоване найбільше соляне родовище в Європі - Артемівське, площа якого становить 179 кв. км. Запаси солі - 15 648 млн тонн.

● На території Бахмута розташовані унікальні родовища вогнетривких глин і чистих гіпсів, на які полювали більшість відомих виробників будівельних сумішей світу. 

● Прибутковість від освоєння цих родовищ - сотні мільйонів доларів на рік.  

● Частина військових експертів "астрологів" полюбляли штрикнути пальцем в небо, розповідаючи про "пацанське бажання" Прігожина доказати Путіну, що ПВК "Вагнер" чогось вартий. Мовляв, кувалдами зеків відправляють на смерть за Путіна. Насправді, їх відправляють заради очікуваних грошей.

▶️ "Вагнер" – така собі сучасна версія Ост-Індійської компанії з ухилом у видобуток корисних копалин. Самоокупна структура з власною армією, яка просуває геополітичні інтереси Кремля в Африці. ПВК «Вагнер» фактично створила власну економіку, яка базується на розграбуванні природних ресурсів чорного континенту. 

● У ЦАР «вагнерівці» добувають золото та діаманти через зареєстровану в країні компанію Lobaye Invest. Також Прігожин монополізував ринок діамантів, змусивши всіх копачів продавати каміння власній компанії Diamville.

● У Судані працюють відразу дві золотодобувні компанії Прігожина – Meroe Gold і M Invest. Також «вагнери» «кришують» діяльність компанії «Газпромбанку» Alliance for Minning Co. LTD. Суданські та західні джерела вказують, що 70% всього добутого золота  росіяни вивозять контрабандою через ОАЕ. У тому ж таки Судані орки шукають уран.

● На Мадагаскарі «вагнерівська» Ferrum Mining отримала доступ до покладів золота, кобальту та урану.  У Буркіна-Фасо, за даними влади сусідньої Гани, Прігожину віддали золоту шахту на півдні країни.  У Малі, за інформацією Reuters, «вагнерівці» на рік отримують близько 11 млн дол. готівкою і мають у розпорядженні деякі шахти. Очевидно, мова про золото, яким багата ця країна.  У  Мозамбіку найманці зацікавилися покладами рубінів.

▶️ «Ми знаходимося у 80% країн Африки. Ми володіємо більшістю корисних копалин на континенті. У нас багато нелегальних шахт. Ми незаконно добуваємо 50% золота і діамантів Африки», - іронізував Прігожин.

Його мавпування хоч і перебільшене, але загалом відображає суть діяльності «Вагнера» в Африці. Під приводом допомоги у громадянських війнах найманці Прігожина закріпилися у близько 15 країнах континенту. І вони такі не єдині.

Для них війна в Україні - це аналог африканського мародерства, але вже за безпосереднього протекторату кремля. Російська влада не лише забезпечує політичне прикриття терористичного підрозділу, а й підганяє десятки тисяч нікчемних життів в якості гарматного мʼяса. При цьому комерційний інтерес сакралізується захистом інтересів "імперії".

До речі, Прігожин не єдиний, хто іменем верховного бункер-командувача і «великого мордору» завзято грабує на наших землях. Інша путінська челядь також займається мародерством, – це одна з цілей орків у війні Росії проти України. Досить ґрунтовно про це можна прочитати тут

Джерело: https://t.me/orestokratiia/591

Новости портала «Весь Харьков»

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