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Налеты на аптеки и кредит-кафе Харькова: разбойника арестовали

Налеты на аптеки и кредит-кафе Харькова: разбойника арестовали

Московский районный суд. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который подозревается в совершении налетов на кредит-кафе и аптеки Харькова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как рассказал и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник, в ходе досудебного расследования установлено, что 25 октября 2020 года 34-летний мужчина совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения, расположенного в Московском районе. Угрожая пистолетом менеджеру, мужчина потребовал передать ему денежные средства из кассы. Таким образом он завладел около 5 тыс. грн.

В тот же день мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Установлено, что ранее злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений в Киеве. Однако, освободившись из мест лишения свободы, совершил ряд аналогичных преступлений в Харькове - пострадало еще одно кредит-кафе и две аптеки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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