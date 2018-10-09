Налоговая предупреждает харьковчан о мошенниках.

По информации Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, неизвестные лица, представляясь работниками фискальных органов, посещают предприятия и предпринимателей якобы с целью проверки вопроса легализации труда и заработной платы. Угрожая штрафами, псевдоинспекторы требуют деньги для улаживания вопросов.

Налоговая просит всех, кому что-либо известно о подобных фактах, обращаться в антикоррупционный сервис "Пульс"» по телефону 0-800-501-007 (направление 4) и в правоохранительные органы.

Источник: sq.com.ua

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