Намагався дати хабар: затримано адвоката

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова керівник обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні цього року адвокат вирішив «відкупитись» від правоохоронців. Він «попросив» дізнавача за гроші закрити кримінальне провадження, що було відкрито за фактом вчинення ним хуліганських дій.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, після цього правоохорониця написала рапорт та повідомила керівництво про незаконну пропозицію від адвоката.

9 травня адвокат прийшов до службового кабінету дізнавача та надав їй 800 доларів США за уникнення від кримінальної відповідальності. Проте «домовитись» не вийшло, правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости