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Намагався вбити племінника: на Харківщині затримали чоловіка

Намагався вбити племінника: на Харківщині затримали чоловіка

Поліцейські затримали чоловіка, який під час святкування Великодня ледь не позбавив життя свого племінника

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічний злочин 67-річний житель району. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 16 квітня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 38-річного жителя села Зауддя з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Поліцейські з’ясували, що ввечері під час святкування Великодня, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, 67-річний чоловік почав з’ясовувати стосунки зі своїм племінником. Між чоловіками виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В результаті суперечки дядько завдав племіннику удар ножем. Потерпілого доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила речові докази, у тому числі знаряддя злочину.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Агентство Телевидения Новости

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