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Напад на військових ТЦК у Харкові: один військовий загинув, ще один у лікарні

Напад на військових ТЦК у Харкові: один військовий загинув, ще один у лікарні

У Харкові під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався напад на представників районного ТЦК та СП. Один військовослужбовець загинув від численних ножових поранень, ще одного прооперували.

Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

За даними ТЦК, після того, як старший групи оповіщення – військовослужбовець Збройних сил України – представився громадянину, той раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.

«Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень», – йдеться в повідомленні.

Після скоєного нападник утік. Наразі він перебуває в розшуку.

Правоохоронні органи встановлюють місцеперебування нападника та вживають заходів для притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством.

У Харківському обласному ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого військовослужбовця.

Станом на 10:30 повідомлення про напад на військовослужбовців за сторінки Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook було видалено.

Агентство Телевидения Новости

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