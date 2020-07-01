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Нападение на детской площадке: харьковчанина госпитализировали с ножевыми ранениями

Нападение на детской площадке: харьковчанина госпитализировали с ножевыми ранениями

Вчера, 30 июня, в дежурную часть Московского отдела полиции обратился 30-летний харьковчанин и сообщил, что несколько минут назад на детской площадке возле дома по проспекту Тракторостроителей неизвестный мужчина несколько раз ударил его ножом. Также пострадавший предоставил детальное описание нападавшего.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место немедленно были направлены правоохранители, которые за несколько минут задержали преступника. Им оказался 27-летний безработный гражданин Турции, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, пострадавший сделал злоумышленнику замечания, после чего тот выхватил нож и нанес несколько ударов в область ключиц и шеи. Парня госпитализировали в институт общей и неотложной хирургии.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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