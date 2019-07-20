Нападение на инкассаторов: дело направлено в суд

Оперативники Управления стратегических расследований полиции совместно с работниками Департамента стратегических расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковской области установили и задержали участников банды, которые на протяжении 7 лет совершали вооруженные разбои на инкассаторов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сумма ущерба составляет не менее 15 миллионов гривен.

Полицейские разоблачили банду в 2016 году. В июле того года в поселке Купянск-Узловой Купянского района злоумышленники напали на инкассаторов, угрожая огнестрельным оружие.

Организатором группы стал уроженец Киева, 1976 года рождения. Он подыскивал участников, осуществлял руководство группировкой, координировал действия каждого из участников, консультировал их. В состав банды также вошли жители Киева и Харьковской области, которые действовали в соответствии с четко распределенными ролями. Документирования и разоблачения банды осложнялось тем, что в ее состав входили бывший инкассатор банковского учреждения и бывший работник правоохранительных структур. Они были четко осведомлены об осуществлении охраны банковских учреждений, оперативных возможностях правоохранительных органов, мерах конспирации и имели навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Полицейские установили, что участники группы причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разные годы на территории Харьковской и других областей Украины. В частности, речь идет не только о вооруженных разбойных нападения, но и о покушении на заказное убийство.

Во время проведения обысков в гаражных помещениях и по месту жительства членов группы было обнаружено и изъято целый арсенал оружия и боеприпасов. В частности, подствольные гранатометы, боевые и реактивные противотанковые гранаты, тротиловые шашки и пластид.

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева.

Агентство Телевидения Новости