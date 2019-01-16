Нападение на полицейского в Харькове: подробности

Все произошло около 8 утра во дворе дома по улице Краснодарской. Мужчина вышел погулять с собакой, когда на него напали. Как сообщили позже в полиции, его несколько раз ударили по голове, а потом начали стрелять. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Какие у мужчины ранения и ушибы, медики не озвучивают, чтобы не навредить следствию, но подчеркивают - для проведения операции привлекали нейрохирургов.

Андрей Козаченко, зам. гл. врача больницы скорой и неотложной помощи:

Это тяжкие травмы, по классификации судебных экспертов, травмы, которые могут привести к смерти. Могут. Он на искусственной вентиляции легких, поэтому он вне сознания.

Пострадавший оказался офицером департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Соседи мужчины говорят, он живет в доме на Краснодарской недавно. В последнее время видели его почти каждый день во время прогулок с собакой, но близко познакомиться не успели. Даже не знали, что он - полицейский.

Светлана, соседка пострадавшего:

Это у них грифончик коричневый, да? Собаку запомнила. Раньше жили другие люди в этой квартире, они продали очевидно, квартиру, это новый жилец, я к сожалению, незнакома с ним, и даже не знала, что полицейский живет в доме.

Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета, по предварительной информации марка машины - Daewoo Lanos. С места происшествия изъяли вещественные доказательства, также следователи обработали видео с камер наблюдения. В области введен план «Сирена».

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

На даний час слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального Кодексу України, як "Напад на посягання на життя працівника правоохоронного органу". Зараз працівники поліції вживають всіх необхідних заходів щодо пошуку зловмисників.

На данный момент следователи отрабатывают ряд версий, в том числе связанную с профессиональной деятельностью потерпевшего.





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