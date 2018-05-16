Нападения на активистов антикоррупционного центра связаны с их активной общественной деятельностью, - полиция

В полиции рассказали подробности о ходе расследования нападений на активистов антикоррупционного центра Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам начальника харьковской Нацполиции, сегодня уже предъявлено подозрение двум исполнителям и организатору нападения на активистов.

Уже известно, что нападения связаны с активной общественной деятельностью Булаха.

Кроме того, сообщил Олег Бех, следственная группа по делу об избиении Лисичкина переформатирована и следствие продолжается.

Напомним, ранее начальник облуправления полиции Олег Бех сообщил о том, что напавшие на руководителя общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрия Булаха задержаны.

Агентство Телевидения Новости