Нападник на заправки, що намагався застрелити правоохоронця, отримав вирок – понад 12 років за ґратами

Вироком Дергачівського районного суду області 38–річного громадянина Російської Федерації визнано винним у замаху на вбивство, низці розбоїв та незаконному поводженні зі зброєю ( ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).

Як розповів керівник Дергачівської місцевої прокуратури Андрій Кравченко, зловмисника засудили до 12 років і 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обставини справи:

Протягом жовтня 2011-квітня 2013 рр. засуджений разом із двома спільниками вчинив низку нападів на автозаправні станції. Розбійники обирали АЗС, розташовані в малолюдних місцях на автошляхах.

Перший злочин зловмисник планував самотужки. Він придбав камуфляжний одяг, маску з прорізами для очей, рукавички та травматичну зброю. Певний час спостерігав за роботою заправки, а коли упевнився, шо крім працівників на станції нікого немає, вчинив напад. Погрожуючи зброєю, він забрав з каси майже 23 тис. грн. та втік.

Ще 3 напади він здійснив в компанії двох товаришів. Розбійники діяли за відпрацьованою схемою: приїжджали до «об’єктів» на машині, вичікували, щоб на заправці не було клієнтів, після цього двоє з них нападали на працівників АЗС та забирали кошти. Спільник тим часом, чекав їх в автівці, на якій нападники тікали з місця злочину. Суми, якими вдавалося заволодіти зловмисникам, були різними: одного разу в касі опинилося лише 20 грн., в іншому випадку вони забрали 15 тис. грн.

Для «переконливості» засуджений придбав вогнепальну зброю. Під час нападів він щоразу робив попереджувальний постріл в повітря, демонструючи «серйозність» своїх намірів.

Щоб викрити та затримати розбійників, була проведена спецоперація. Під час чергового нападу, який засуджений спланував і здійснив без товаришів, його затримали правоохоронці, перевдягнуті в працівників АЗС. Нападник намагався чинити супротив та поранив одного з міліціонерів.

Довідково:

Двох спільників зловмисника, рідних братів віком 30 та 39 років, визнали винними за ч. 3 ст. 187 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі кожного.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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