Направлено до суду справу щодо керівника спецпідрозділу міліції за перевищення влади щодо учасників акції протесту в Гостинному дворі Києва

Управлінням спеціальних розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується системна робота з розслідування злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках.

Так, завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостинного Двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки «Гостинний двір» в м. Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс.

Указаному правоохоронцю інкримінується вчинення, спільно із своїм заступником та підлеглими співробітниками, під час зазначеної акції протесту біля Гостинного Двору в м. Києві, перевищення влади та своїх службових повноважень, яке полягало у застосуванні сили до учасників акції протесту та інших перехожих громадян внаслідок чого 11 громадянам заподіяні тілесні ушкодження, а також безпідставного затримано 40 осіб, у тому числі 2 народних депутатів України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата України, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації і проведенню зборів та мітингів).

Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу «Беркут» та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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