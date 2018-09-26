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Наркодельцам за свободу нужно заплатить миллион гривен (фото)

Наркодельцам за свободу нужно заплатить миллион гривен (фото)

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Коминтерновский райсуд Харькова избрал троим подозреваемым в незаконном сбыте метадона, меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога от 550 тысяч до 1,1 млн. каждому.

Подозреваемые двое мужчин, 26 и 43 года, а также 41-летняя женщина занималась распространением наркотиков, используя «закладки». Во время следствия сотрудниками Национальной полиции сделано несколько оперативных закупок, при которых дельцы сбыли 8 «доз» метадона., 23 сентября этого года по месту жительства подозреваемых в Запорожской и Днепропетровской областях проведен ряд обысков. Изъято 164 расфасованные «дозы» метадона общим весом более 40 г, а также пакет с наркотиками весом 125 г.

Сейчас идет следствие, выясняются каналы поступления наркотических веществ. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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