Наркокур’єру з Холодної гори загрожує до 10 років тюрми

28 наркосхованок встиг зробити зловмисник у Новобаварському та Холодногірському районах перш, ніж його затримала поліція.

Ще 54 пакети він зберігав при собі з метою їх подальшого збуту, повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

Співробітники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області затримали 45-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Судом чоловіку обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости