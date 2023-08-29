Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:48
Просмотров: 133

Наркокур’єру з Холодної гори загрожує до 10 років тюрми

Наркокур’єру з Холодної гори загрожує до 10 років тюрми

28 наркосхованок встиг зробити зловмисник у Новобаварському та Холодногірському районах перш, ніж його затримала поліція.

Ще 54 пакети  він зберігав при собі з метою їх подальшого збуту, повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

Співробітники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області затримали 45-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за  ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Судом чоловіку обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 