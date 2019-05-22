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Наркоман до смерти избил родного дядю - суд вынес приговор

Наркоман до смерти избил родного дядю - суд вынес приговор

Приговором Московского районного суда 28-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве дяди.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины жили в одной квартире и часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

 

В день трагедии между ними вновь возник конфликт. Племянник, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, набросился на 53-летнего дядю с кулаками: несколько раз ударил родственника в лицо, после чего схватил черенок от швабры и бил им мужчину, пока не сломал «орудие». Под силой ударов потерпевший упал на диван. Тогда злоумышленник нашел кусок пластиковой палки и стал наносить дяде многочисленные удары по голове.

Остановился только после того, как жертва перестала подавать признаки жизни, а чтобы убедиться, что дядя умер, мужчина включил утюг и прикладывал его к различным частям тела погибшего.

 

После совершенного убийца позвонил отцу и сообщил о содеянном. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия полицию.

Убийцу приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости

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