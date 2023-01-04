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Наркоман, мародер, клинический идиот: портрет российского оккупанта

Наркоман, мародер, клинический идиот: портрет российского оккупанта

Наркоман, мародер, клинический идиот: портрет российского оккупанта по перехвату его разговора с женой

Военнослужащий рф Василий (вч 95394, 41-я армия, 52-й полк, комендантский батальон, 3-я комендантская рота, находится в Донецкой обл.) попросил супругу выслать ему алкоголь, «шиши или пыли» и телефон с флешкой. Во время разговора супруга оккупанта находилась в Польше.

Василий рассказал, как с товарищами в новогоднюю ночь игрался с боеприпасами: его сослуживцу оторвало руку, так как ему кинули гранату. Добавил, что военнослужащий 31-й роты получил осколочные ранения в ягодицу, а у второго «кишки вывернуло».

Рассказал, что ездил в город за продуктами (вероятно, в Кременную), украл себе кожаную куртку. Добавил, что планирует повторно поехать в город, так как присмотрел для супруги шубу в заброшенном доме. Получил одобрение от жены.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9071

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