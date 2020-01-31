Наркозакладчики добрались до судебной администрации в Харькове

Возле здания теруправления ГСАУ задержан мужчина с “пакетиками”.

Сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области заметили, как какой-то мужчина что-то прятал возле здания территориального управления Государственной судебной администрации Украины. У мужчины были найдены пакеты с таблетками, предположительно, наркотиками. Об этом сообщили в Судебной администрации Украины.

Мужчину и таблетки охранники передали полицейских. Происшествие случилось вечером 29 января.

Источник: suspilne.media

Автор: Сергей Барков

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