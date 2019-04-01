Нарушения на выборах: на Харьковщине открыто еще одно уголовное дело

В ночь на 1 апреля в полицию поступило 8 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По факту незаконного использования избирательных бюллетеней Новобаварским отделом полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины: как оказывалось на избирательном участке, бюллетень ранее получил другой человек - напротив фамилии избирателя стоит уже подпись.

Ранее по аналогичным нарушениям полицией были открыты два производства.

По состоянию на 11-00 в ОИК продолжают поступать избирательные протоколы и бюллетени. Полицейские, несущие службу в усиленном режиме, обеспечивают безопасность во время транспортировки избирательной документации. Фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Работает ситуационный центр, который осуществляет мониторинг оперативной обстановки.

По всем сообщениям проводятся проверки.

Агентство Телевидения Новости