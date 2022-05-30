Нащадки организаторів Голодомору: окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна

Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

“Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської”, – сказав він.

За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

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У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду в якості зброї війни в Україні та інших країнах.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на “Голос Америки“.

“Навмисне морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни є військовим злочином. Крапка”, – заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.

Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:

-Визначити пріоритетом дипломатичні зусилля із виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни;

-Продовжувати зусилля щодо подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати потребуючим країнам продовольчу допомогу;

-Зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за скоєне осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, Глобального Акту Магнітського.

“Голод не повинен ставати зброєю війни, – заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. – Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку”.

“Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. Резолюція закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь”, – додає сенатор-демократ Корі Букер.

Агентство Телевидения Новости