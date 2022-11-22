Наслідки обстрілу Харківщини: відкрито провадження

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

21 листопада окупанти вкотре обстріляли житловий сектор м. Вовчанськ: повністю зруйновано житловий будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Попередньо, російські військові обстріляли місто з РСЗВ «Град».

Близько 20:50 ворог завдав ракетний удар по м. Чугуїв. Попередньо, ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджкно житловий будинок, зруйновано прибудову.

Минулої доби військові ЗС обстрілювали і м. Куп‘янськ: пошкоджено приватні будинки.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліціі проводяться необхідні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости