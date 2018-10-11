Наталье Поклонской объявлено подозрение в совершении военных преступлений-Луценко

10 октября статус подозреваемой по украинскому законодательству приобрела Наталья Поклонская.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время презентации стратегии развития прокуратуры АР Крым 2019-2022 годов, трансляцию вел "Прямой".

"Сегодня статус подозреваемой по украинскому законодательству приобрела Наталья Поклонская. По которому утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что находясь на должности так называемого прокурора Республики Крым, она совершила нарушение законов и обычаев войны, что предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых в свое время была предоставлена Верховной Радой Украины. Речь идет не только о статье государственной измены, которая была объявлена ранее, а и о статье 438 ч. 1 "за нарушение законов и обычаев войны"” Это военные преступления", - заявил генпрокурор.

По его словам, подозрение объявлено по трем важным эпизодам:

- за личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа, который она представляла в суде и называла “экстремистской организацией”;

- утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар, якобы за организацию массовых беспорядков, а, на самом деле, за конституционное право, дарованное украинским основным законом на мирные протесты;

- за преследование Поклонской украинского героя Олега Сенцова.

"Сейчас этот эпизод дорабатывается и также будет предъявлен гражданке Поклонской. Как я и предупреждал, справедливого наказания не удастся избежать никому. Особенно тем, кто возглавляет оккупацию "русского мира" украинской территории", - завершил Луценко.

Источник: prm.ua

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