Назад у 1930-ті: росіяни масово крадуть українське зерно та добрива на Запоріжжі та Миколаївщині

На фото: «Розкуркулення» селянина Маслюка Павла у селі Удачне Донецької області, 1934 рік.

● Окупаційні війська вивозять вкрадену продукцію з елеваторів Групи компаній «Прометей», що розташовані на тимчасово захопленій території Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Укрінформ.

● Йдеться, зокрема, про викрадення зернових, олійних, а також мінеральних добрив з «Пологівського» й «Снігурівського» елеваторів.

● У компанії уточнили, що з території зерносховищного комплексу «Пологи» росіяни вивезли понад 100 тонн міндобрив.

● Схожа ситуація і в «Снігурівського» елеватора – окупанти щодня вивозять насіння соняшника та добрива.

Источник: https://t.me/spravdi/7945

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