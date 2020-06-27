НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно замміністра, голови Миколаївської облради та народного депутата
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції») стосовно:
• заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України (2 протоколи);
• голови Миколаївської обласної ради;
• народного депутата України.
Нагадуємо, що повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.
З 1 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подають лише:
• службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зазначені в примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»);
• особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (перелік таких посад затверджує НАЗК).
Источник: nazk.gov.ua