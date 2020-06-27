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НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно замміністра, голови Миколаївської облради та народного депутата

НАЗК направило до суду адмінпротоколи стосовно замміністра, голови Миколаївської облради та народного депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції») стосовно:

• заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України (2 протоколи);

• голови Миколаївської обласної ради;

• народного депутата України.

Нагадуємо, що повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

З 1 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подають лише:

• службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зазначені в примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»);

• особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (перелік таких посад затверджує НАЗК).

Источник: nazk.gov.ua

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