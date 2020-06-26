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НАЗК супроводжує 73 судові справи за участю викривачів

НАЗК супроводжує 73 судові справи за участю викривачів

Близько третини українців стикалися з корупцією за останній рік. Проте повідомляють про такі факти не всі. Викривачі — це люди, які повідомляють про випадки корупції, що стали їм відомі у зв’язку з трудовою та іншою діяльністю, дотичною до певного органу або юридичної особи.

23 червня відзначається Міжнародний день викривачів, покликаний нагадати про їхню роль у протидії корупції на рівні світу та держави та підкреслити важливість забезпечення належного захисту осіб, які проявляють свою сміливість у боротьбі з корупцією.

Зараз Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює супроводження 73 судових справ за участю викривачів.

В Україні викривачів захищає закон «Про запобігання корупції» зі змінами від 1 січня 2020 року. Можливість залучення НАЗК до судових справ на стороні викривача передбачена ч. 3 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України та ч. 2 ст. 53 Цивільного процесуального кодексу України.

НАЗК проводить перевірки порушень трудових прав викривачів та може внести припис про усунення порушень прав викривача, притягення винних у порушенні прав викривача осіб до відповідальності, також бере участь у справах щодо застосування керівником або роботодавцем негативних заходів впливу до викривача у зв’язку з повідомленням про корупцію.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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