Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой и Дронова

Харьковский апелляционный суд назначил апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года, которое унесло жизни 6 человек.

Соответствующее постановление о назначении дела к слушанию суд вынес сегодня, 23 мая, передает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Судебное заседание состоится 14 августа 2019 в 11:00.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова обвиняемых по делу о смертельном ДТП на Сумской Елену Зайцеву и Геннадия Дронова признали виновными по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и приговорили каждого из них к 10 годам лишения свободы.

Приговор был обжалован Еленой Зайцевой и ее защитником Юлией Плетневой, а также защитником Геннадия Дронова - Сергеем Перепелицей.

13 мая 2019 постановлением судьи было открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой .

Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова была оставлена без движения, и защитнику был был предоставлен срок для устранения ее недостатков.

Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи коллегии - Елена Грошевая и Виктория Яковлева.

Агентство Телевидения Новости