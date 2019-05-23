Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:10
Просмотров: 115

Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой и Дронова

Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой и Дронова

Харьковский апелляционный суд назначил апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года, которое унесло жизни 6 человек.

Соответствующее постановление о назначении дела к слушанию суд вынес сегодня, 23 мая, передает  пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Судебное заседание состоится 14 августа 2019 в 11:00.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова обвиняемых по делу о смертельном ДТП на Сумской Елену Зайцеву и Геннадия Дронова признали виновными по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и приговорили каждого из них к 10 годам лишения свободы.

Приговор был обжалован Еленой Зайцевой и ее защитником Юлией Плетневой, а также защитником Геннадия Дронова - Сергеем Перепелицей.

13 мая 2019 постановлением судьи было открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой . 

Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова была оставлена без движения, и защитнику был был предоставлен срок для устранения ее недостатков.

Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи коллегии - Елена Грошевая и  Виктория Яковлева.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, зайцева

Читайте ещё:

Решил покататься: мужчина угнал автомобиль и въехал в забор
Сегодня 13:51    91
ВАЗ сбил женщину и врезался в здание – ДТП в Андреевке
22.05.2019 13:26    248
Тройное ДТП на Полтавском Шляхе: один пострадавший
22.05.2019 11:13    282
На Пушкинской сбит мотоциклист
21.05.2019 20:16    274
В Балаклейском районе перевернулся ВАЗ – водитель погиб, пассажир в больнице
21.05.2019 11:19    229
Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат
21.05.2019 08:00    223
Toyota не вписалась в ворота библиотеки – ДТП на Пушкинской
20.05.2019 23:41    145
Минус Toyota Prius: в центре Харькова автомобиль патрульных попал в тройное ДТП
20.05.2019 17:15    193
На проспекте Науки водитель иномарки потерял управление – машина перевернулась
19.05.2019 22:42    237
На окружной внедорожник врезался в фуру – есть жертвы
19.05.2019 09:54    440
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 