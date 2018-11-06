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Названо число пострадавших от домогательств Вайнштейна женщин

Названо число пострадавших от домогательств Вайнштейна женщин

Число пострадавших от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна может достигать тысячи.

Адвокат Элизабет Феган, защищающая интересы пострадавших от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна, заявила, что их число может достигать тысячи.

По словам защитницы, в настоящее время на домогательства со стороны Вайнштейна пожаловались по меньшей мере 150 женщин. При этом число пострадавших может быть гораздо больше, так как "инциденты с женщинами происходили несколько раз в неделю".

"Я думаю, мы говорим о сотнях женщин, я думаю, это может быть близко к тысяче", – сказала Феган.

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн был арестован в мае 2018 года. Мужчине были предъявлены обвинения в принуждении к половому акту и харассменте.

Более 100 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

Источник: http://kinoafisha.ua

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