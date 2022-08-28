Названо количество наемников чвк «Вагнер», воюющих на территории Украины

В войне против Украины принимает участие около 5 тыс. наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

"По нашим подсчетам, их примерно 4,5–5 тыс. Они сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на наиболее угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная – Бахмут. Это передовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск", – сказал Скибицкий.

По его словам, в чвк подбирают людей с опытом боевых действий и соответствующей подготовкой, прошедших службу в вооруженных силах рф.

"Как правило, это офицерский состав. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", – сообщил представитель ГУР.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1756

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