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Інцидент з експолоненою бойовиків, яка постраждала від вибуху, розслідують як замах на умисне вбивство

Інцидент з експолоненою бойовиків, яка постраждала від вибуху, розслідують як замах на умисне вбивство

Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження через інцидент з експолоненою бойовиків Валентиною Бучок, яка вранці 20 червня постраждала від вибуху на подвір’ї власного будинку. Про це Радіо Свобода повідомила речниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко.

За її словами, попередньо справу кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України як замах на умисне вбивство.

Як розповіла речниця поліції, на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Пристрій, через який стався вибух, встановить експертиза.

«Тривають слідчі дії. Предмети, вилучені на місці події, відправлять на експертизу», – сказала вона.

20 червня у правозахисній групі «Січ» повідомили, що колишня полонена «ДНР» Валентина Бучок в селі на Донеччині підірвалась на розтяжці, встановленій невідомими. Жінка отримала численні осколкові поранення, в лікарні її прооперували.

Источник: radiosvoboda.org

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